Miss Reginetta d’Italia. In finale c’è anche Sara

Porta con orgoglio il nome della nostra città e quello della Toscana: Sara Sheqeri, giovane pistoiese di 17 anni, sarà tra le protagoniste della finale nazionale di Miss Reginetta d’Italia 2025, uno dei concorsi di bellezza più seguiti e prestigiosi nell’intero panorama italiano. La finale si svolgerà dal 25 al 31 agosto a Porto San Giorgio, in provincia di Fano nelle Marche, dove 84 ragazze provenienti da tutta Italia si contenderanno l’ambito titolo. Sara ha conquistato il pass per la finalissima durante la selezione regionale toscana, andata in scena lo scorso 3 agosto a Gragliana, in Garfagnana. Un evento curato nei dettagli e supportato dal Comune di Fabbriche di Vergemoli e dalla Misericordia di Borgo a Mozzano, che ha visto la partecipazione di volti quali David Dell’Omodarme, conduttore Sky, e Deb Blood, modella alternativa di fama internazionale.

In un contesto suggestivo e competitivo, Sara si è distinta per portamento, carisma e personalità, piazzandosi tra le prime quattro e guadagnando così l’accesso all’appuntamento più importante.

Alta 1,67 cm, lunghi capelli castani e occhi scuri che trasmettono determinazione e dolcezza, la ragazza frequenta l’indirizzo di amministrazione, finanza e marketing all’istituto Filippo Pacini e coltiva con passione lo studio dell’economia, ambito in cui sogna di costruirsi un futuro professionale. Ma nel cuore, custodisce anche il sogno di affermarsi nel mondo della moda e dello spettacolo. Il concorso di Miss Reginetta d’Italia rappresenta per lei una tappa cruciale, non solo come trampolino per nuove opportunità, ma anche come momento di crescita personale.

Insieme a lei, altre sette ragazze toscane difenderanno i colori della regione del Granducato: Arianna Bini, Serena Molinari, Viola Ceccarini, Vittoria Balestri, Melissa Maio, Francesca Soffi ed Ester Donati. Un gruppo affiatato e determinato, pronto a far brillare la Toscana sul palcoscenico della bellezza italiana tra dieci giorni. Il cammino è ancora lungo, ma una cosa è certa: per Sara, a prescindere dal risultato finale, sarà un’esperienza indimenticabile.

