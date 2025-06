Miss Toscana, selezione ad Agliana: vince Sara Covitto

Agliana (Pistoia) 21 giugno 2025 – Dopo una serie di piazzamenti ha finalmente ottenuto la fascia di prima classificata. Sara Covitto, 19 anni di Monte Argentario (Grosseto) è la nuova Miss Agliana 2025. Si è aggiudicata la selezione di Miss Toscana di venerdì nella serata andata in scena nel centro pistoiese. Sara è alta 1,73, capelli biondi, occhi verdi, è del segno della Vergine e di lavoro fa la receptionist in un albergo. A consegnarle la fascia il sindaco di Agliana Luca Benesperi.

Sara è stata premiata anche dalla gioielleria Pelatti di Quarrata in rappresentanza di Miluna. Al secondo posto, alle spalle della ragazza maremmana, si è classificata Aurora Bacciarelli, 18 anni, studentessa di Ponsacco (Pisa) alta quasi 1,80, del segno della Vergine. Terzo, quarto e quinto posto per tre ragazze che hanno già vinto delle selezioni. Terza classificata è stata Lucrezia Lunardi, 18 anni di Vinci (Firenze), studentessa. Il quarto posto è andato a Giulia Cavani, 22 anni, studentessa di Siena che ha vinto il primo appuntamento a Sorano. Quinta posizione finale per Gaia Pardini, 23 anni, di Pescia (Pistoia), impiegata amministrativa. Sesta classifica ad Agliana la studentessa di Cecina (Livorno) Giulia Meucci di 18 anni. Madrina dell’appuntamento di Agliana, seguito da un grande pubblico, è stata Matilde Gonfiantini, Miss Eleganza Toscana 2024, e tra le prime dieci classificate alla finalissima di Miss Italia lo scorso anno a Porto San Giorgio nelle Marche. La serata è stata presentata con la consueta bravura dall’attore e showmen Gaetano Gennai.

Ad allietarla la voce di Caterina Lastrucci, cantante di 19 anni di Montemurlo che ha dato prova delle sue qualità musicali. La giuria che ha emesso i verdetti era composta dal presidente Nico Pititto (consigliere comunale), dalla segretaria Deborah Bini (consulente di immagine) e da Camillo Saracinelli (consigliere comunale), Sara Cangemi (studentessa), Maurizio Ciottoli (assessore), Roberto Prioreschi (libero professionista) e Barbara Innocenti in rappresentanza della Gioielleria Pelatti e di Miluna Gioielli. Un caloroso grazie è arrivatoda parte della concessionaria Syriostar all’amministrazione comunale di Agliana e a tutti gli enti e gli sponsor che hanno reso possibile la ottima riuscita della serata.