Verso le elezioni comunali. Il centrodestra punta tutto sul candidato Eolo Cicogna

Si definisce un tecnico la cui ‘politica’ sarà quella legata alla sua formazione, ai suoi valori, ai suoi principi da mettere a disposizione per il bene comune, con grande attenzione all’ascolto dei cittadini. Eolo Cicogna - per oltre 40 anni in servizio presso Banca Monte dei Paschi di Siena - così si è presentato nel corso del primo incontro pubblico da candidato sindaco delle liste civiche e di centrodestra che lo sostengono: Eolo Cicogna Sindaco, Assisi per Tutti e Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Umbria Civica, Udc e Il Popolo della Famiglia. Incontro ieri mattina al Cenacolo di Santa Maria degli Angeli: tanta gente, molti addetti ai lavori, ‘osservatori’. "La spinta a candidarmi è venuta dal basso, dalla gente. Sollecitazioni e grande affetto che mi hanno convinto ad accettare, con il supporto della politica che mi ha aperto le porte, con la volontà e l’impegno, da parte mia, di fare qualcosa di buono per Assisi e le frazioni; partendo dai valori, dalla formazione cristiana su cui ho improntato la mia vita" ha spiegato Cicogna. Per un’Assisi ‘faro’ del mondo, al centro di Giubileo e centenari francescani, ma dove non mancano i problemi. "Un impegno molto grande e sono contento di poter vivere questo momento di grazia senza dimenticare che questi anniversari hanno fatto la nostra storia – ha detto Cicogna -. Assisi, negli anni ’70-’80, era una città reale di pietre e di uomini dove si viveva una vita vera. Oggi è luogo di incontro di gente in cerca di pace, di spirituale: è un luogo, non una città, una città di pietre. Vanno ridati stimoli e vivacità a una città che si sta spopolando sempre di più e segnali, per certi aspetti simili, vengono anche dalle frazioni. A Petrignano, mio paese di nascita, non c’è più un bar nel centro storico".

Maurizio Baglioni