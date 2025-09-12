Umbria Wine: musica e calici. E’qui la festa. La città celebra la qualità made in Umbria

Taglia il nastro oggi alle 17.45 in piazza della Repubblica il Festival del vino umbro. Fino a domenica continua quindi il percorso di valorizzazione delle cantine e dei produttori regionali con degustazioni, masterclass, conferenze tematiche, percorsi esperienziali e momenti di confronto, ma anche tanta musica, cultura e arte per una intera città coinvolta. Per tre giorni sarà così dato spazio a 42 cantine umbre (con oltre 250 etichette per una rappresentazione esaustiva del comparto regionale) con gli stand posizionati nelle iconiche piazze del centro storico del capoluogo umbro: Piazza Repubblica, Piazza Italia, Giardini Carducci, Piazza Matteotti. Saranno poi 6 i food truck per completare la proposta eno-gastronomica, anche questi tutti esclusivamente di provenienza umbra. L’evento, ideato ed organizzato dall’associazione Open Mind, mette in pista oltre 40 cantine locali. E poi ci sarà tanta musica, dibattiti, degustazioni e talk show. Quest’anno sono poi in programma 4 masterclass esclusive e su prenotazione. Un format di degustazioni guidate che consente un’esperienza grazie ai migliori vini umbri accuratamente selezionati dagli ospiti del festival in location del centro. Si inizia sabato con “Vini & Sigari” (18, Terrazza Hotel Brufani).