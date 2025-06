Tutte le meraviglie delle Infiorate. Festa a Spello tra colori e profumi

Una lunga notte di fiori, di colori e di profumi, di creatività e tradizione. Spello si infiamma con uno dei momenti più attesi e suggestivi dell’anno: le Infiorate del Corpus Domini che oggi e domani trasformano il centro storico in un’opera d’arte diffusa, lungo un percorso di quasi due chilometri, dalla Porta Consolare al Belvedere. La manifestazione, che ogni anno richiama migliaia di visitatori, apre i battenti fin da stamani: dalle 9.30 l’Area parcheggio della Villa dei Mosaici si trasforma in un villaggio gastronomico con lo street food “Fiori, cibo e fantasia”, con specialità floreali e creative in decine di stand, aperti non stop fino alle 21 di domani. In programma anche il corso di cucina floreale dello chef Riccardo Foglietti e lo show cooking floreale della chef Alessandra Caprini mentre artisti di strada, spettacoli itineranti e proiezioni video in collaborazione con Fontemaggiore, animano le vie del borgo in un’atmosfera da sogno.

Dalle 19 prende il via il momento clou, la “Notte dei Fiori“ con duemila infioratori, tra cui quasi 500 bambini, che lavoreranno fianco a fianco non stop per comporre quadri e tappeti floreali. Visitatori e turisti potranno non soltanto osservare, ma anche partecipare attivamente alla realizzazione delle opere, affiancando i maestri infioratori. La serata di Spello esploderà così di vita e colori con tanti eventi collaterali: il concorso “Finestre, Balconi e Vicoli Fioriti”, mostre di bozzetti storici e del timbro filatelico, esposizioni fotografiche, visite guidate alla Villa dei Mosaici e alla Pinacoteca civica, concerti e spettacoli itineranti di artisti di strada con tappe alla Cappella Tega, Palazzo Comunale, Chiesa di San Martino e Teatro Subasio mentre ristoranti e negozi resteranno aperti tutta la notte fino all’alba.

Il lavoro certosino di composizione artistica sul selciato delle strade durerà fino alle 8 di domani, in attesa della valutazione della giuria e della solenne processione del Corpus Domini.

Al concorso parteciperanno più di 60 infiorate realizzate da quasi 40 gruppi, nelle quattro categorie previste dal regolamento: quadri, tappeti, tappeti geometrici e Under14. C’è anche l’infiorata speciale “Il fiore del Giubileo”, dedicata a Papa Francesco e alle Clarisse del Monastero di Vallegloria.

Riconfermato il sistema di prenotazione online dei parcheggi, da effettuare sul sito www.infioratespello.it e sulla pagina Facebook Infiorate di Spello.

Sofia Coletti