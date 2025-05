Festa di profumi e colori. Il cuore della città si anima con “Fiori in città“

Per il prossimo fine settimana in centro storico spuntano i fiori. Profumi e colori per il lungo ponte del 2 giugno con la manifestazione “Fiori in Città“, organizzata dal Consorzio Pro Centro, in programma domenica primo giugno e lunedì 2 con una serie di eventi che trasformeranno le vie, le piazze e gli angoli più suggestivi del centro in veri e propri giardini a cielo aperto. "L’obiettivo è quello di celebrare la bellezza della natura, promuovere il florovivaismo e l’artigianato creativo per attirare visitatori e contribuire a valorizzare il patrimonio architettonico del centro storico", spiegano i promotori. I negozi e le attività commerciali parteciperanno abbellendo le proprie vetrine con addobbi floreali a tema; bar e ristoranti offriranno proposte e menù speciali legati all’evento. La manifestazione ospiterà una vasta gamma di vivaisti, floricoltori e produttori di piante provenienti da diverse regioni. Oltre alle piante, saranno presenti stand con prodotti artigianali a tema floreale (gioielli, ceramiche, tessuti) e prelibatezze enogastronomiche. Durante le due giornate sono in programma numerosi laboratori sia per bambini che per adulti (degustazioni di thè, presentazioni di libri, yoga nei giardini comunali e mostre d’arte). Verrà allestita anche un’area pic-nic con street food selezionati e ci sarà un angolo fiorito per fare scatti social da condividere poi nelle pagine ufficiali dell’evento. Il presidente del consorzio Pro Centro Flavio Benni, ringrazia il Comune per il supporto fornito e le consigliere dell’associazione Sara Severini, Arianna Pieggi, Isabella Paci, Daria de Pascale e Virna Rossi per l’instancabile passione con cui hanno allestito il programma. "La manifestazione dei fiori in centro storico inserita nel programma di ‘Aspettando Estate in Città’ – dice l’assessore Letizia Guerri – farà da traino delle numerose iniziative previste per il ponte del 2 giugno. Grazie alla sinergia con Pro-Centro, si inizia a programmare un cartellone di iniziative estive che renderanno più viva e bella la nostra città". Per lunedì 2 giugno confermato anche l’evento della bandiera tricolore di trenta metri che scenderà giù dalla torre civica. Musica e danza in piazza Gabriotti poi faranno da cornice alle evoluzioni dei vigili del fuoco che da oltre venti anni sono i protagonisti di questa celebrazione promossa da Comune e Rotary. L’appuntamento è alle 21.30.