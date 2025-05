Marcello Signorelli "Proposte concrete . Risorse e selezione per il salto di qualità"

Professor Signorelli, perché dovrebbero votare lei?

"Perché con il mio metodo partecipato e funzionale riesco a far arrivare il massimo di risorse possibili all’Università di Perugia, necessarie per trasformare buone idee in concretizzazioni effettive. Tale metodo è basato su una concretezza realista nel ruolo del rettore e una originale modalità di selezione dei delegati che, come specifico anche nel mio sito internet (www.marcellosignorelli.it), farò realmente dopo le elezioni raccogliendo manifestazioni di interesse che vaglierò con estremo rigore e senza logiche elettorali. Infatti, una parte considerevole delle azioni dei delegati deve essere volta a portare le risorse complessive al massimo del possibile in un contesto piuttosto difficile".

Le tre priorità del suo programma?

"Con più risorse si riesce a dare concretezza agli obiettivi intermedi in termini di valorizzazione del personale (più professori ordinari, più ricercatori, progressioni e welfare per il personale TAB e CEL), nonché riportare a decenza e poi a eccellenza i laboratori, le aule, gli edifici, senza dimenticare la valorizzazione delle rappresentanze studentesche e un miglioramento forte sul diritto allo studio. Inoltre serve una forte semplificazione e ridare centralità ai Dipartimenti valorizzando una creatività diffusa, tutto ciò per le vere mission dell’Università esaltando la qualità della ricerca scientifica, dell’attività didattica e della terza missione".

Università e sviluppo del territorio: quale il ruolo dell’Ateneo?

"Solo un salto di qualità dell’Università può favorire una inversione di tendenza al prolungato declino dell’economia dell’Umbria. Terza missione e una migliore collaborazione con le istituzioni, il mondo delle imprese, delle professioni, delle associazioni, possono essere cruciali per tale rilancio economico, sociale e culturale".

Diritto allo studio: come potenziare i servizi?

"Solo un metodo che porti e mantenga le risorse al massimo del possibile può consentire realmente di estendere gli interventi in meglio, sia sulla tassazione, gli alloggi e le aule studio, i trasporti e tanto altro".

Come frenare la fuga dei cervelli dall’Umbria?

"L’Università può migliorare ulteriormente il reclutamento di ricercatori eccellenti, la qualità della formazione, l’interazione con il mondo delle imprese e delle professioni, contribuire all’innovazione e trasformazione del sistema produttivo, migliorando la qualità delle opportunità occupazionali e del vivere in Umbria. E’ una sfida enorme che il prossimo rettore e delegati dovranno affrontare con coraggio e collaborando con le istituzioni, con autorevolezza e indipendenza".