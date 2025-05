Pallavolo: Giannelli in azzurro, Crosato nuovo volto della Sir Susa Vim Perugia

Sono ufficialmente cominciate le vacanze per gli addetti ai lavori della pallavolo ma tra i giocatori di Superlega maschile qualcuno ha riposato pochi giorni ed è già al lavoro in nazionale. Tra gli elementi della Sir Susa Vim Perugia ce ne sono alcuni che si sono cambiati solo di maglia, come ad esempio il capitano Simone Giannelli che ha lasciato il bianconero per indossare l’azzurro. Il palleggiatore bolzanino ha raggiunto i compagni martedì scorso e sarà in campo per la prima amichevole dell’Italia al memorial Pasinato contro l’Iran oggi a Padova.

E proprio dalla città veneta viene una delle novità che faranno parte del collettivo dei block-devils nella prossima stagione. Ufficializzata la separazione da Lukasz Usowicz, il cui ingaggio era stato temporaneo per questioni di infortuni, nel reparto centrali è certa anche la partenza di Davide Candellaro che dopo due stagioni da comprimario in superlega maschile potrebbe scegliere di tornare ad avere più spazio in una categoria inferiore.

Il volto nuovo in zona-tre sarà Federico Crosato che ricoprirà il compito di quarto nel club dei campioni d’Europa. Un’atleta ancora giovane essendo nato nel 2002, ma già con quattro campionati di massima categoria alle spalle. Alto 202 cm. il giocatore di origine trevigiana ha giocato titolare nella stagione appena terminata con 25 partite disputate su 26, totalizzando 141 punti, di cui 41 muri e 12 ace. Un profilo ideale per un programma di ricambio dell’organico che potrebbe delinearsi in prospettiva.

Per quanto riguarda il resto delle mosse di mercato, la dirigenza capitanata dal presidente Sirci ha deciso di mantenere immutata l’ossatura dei titolari e di alcune riserve, nove elementi su quattordici sono confermati, le novità saranno solo cinque.