Flower Show Esplode la magia dei fiori. In mostra anche artigianato e cibo green

Compie 18 anni il Perugia Flower Show e dal 24 al 25 maggio torna nella rinnovata Villa del Colle del Cardinale. Il giardino, da poco restaurato, è pronto ad ospitare vivaisti, collezionisti, produttori e artigiani provenienti da tutta la Italia. "Perugia è casa, ed è sempre bello tornare con la nostra manifestazione in questa città, quest’anno compiamo diciotto anni, diciotto edizioni primaverili che con quelle autunnali fanno trenta!" – racconta Lucia Boccolini, ideatrice del Circuito Flower Show - dopo i grandi successi delle due edizioni primaverili di Firenze e Verona, contiamo di portare alla Villa del Colle del Cardinale tante persone che possano conoscere anche questa meravigliosa dimora storica".

Dell’importanza dell’evento e delle sue ricadute economiche ha parlato l’assessore David Grohmann. "L’anno scorso si è sviluppata anche una parte convegnistica, molto importante per completare l’incontro con gli espositori e le associazioni coinvolte. Aprire questo evento a riflessioni di alto livello, infatti, permette a Perugia di diventare uno dei luoghi di riferimento in Italia per il tema del verde ornamentale". Chi viene alla mostra mercato dunque ha tante opportunità. Può acquistare piante e fiori, visitare la Villa cinquecentesca costruita dall’Alessi, partecipare a convegni, approfittare del punto green food nella piazza dei Golosi. La professoressa Lara Reale del Dipartimento di Agraria e Beatrice Marucci esperta di botanica osservano che la manifestazione diventa opportunità per “educare“ alla cultura del verde e al rispetto per l’ambiente. "Il Flower - conclude Ilaria Batassa, direttrice della Villa – rappresenta un’occasione concreta per far rivivere l’ identità storica della dimora come spazio di aggregazione, bellezza e scambio culturale".