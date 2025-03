"Tuteliamo i nostri olivi". Comincia il corso ’open’

GUALDO TADINO – Un corso di olivicoltura prenderà avvio venerdì 28 marzo 2025, alle ore 17.30, nella sede del cva, il centro di vita associata della frazione di Rigali, in via Setteponti. Lo propongono ed organizzano l’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria (Afor) ed il Cpia 1 Perugia, sede di Gualdo Tadino del Centro provinciale per l’istruzione degli adulti, in collaborazione con la pro loco di Rigali.

Come era avvenuto anche nelle precedenti edizioni, che avevano fatto registrare una grande partecipazione di olivicoltori anziani e giovani, e molti appassionati e curiosi: avevano appreso conoscenze fondamentali per la gestione di un uliveto e per la produzione di olio di altissima qualità. Nel corso saranno curati aspetti teorici e pratici, con esperienze dirette anche sul campo, nei terreni dell’ampia fascia ulivata delle colline sottostanti la catena appenninica, dove è molto diffusa la cultivar rigalese, una varietà secolare con grandi capacità di resistenza alle gelate e la produzione di acini grandi e ricchi di olio.

Saranno trattati anche aspetti storici, culturali, ambientali, economici e produttivi dell’olivo, approfondendo conoscenze di botanica, biologia, fisiologia e fitopatologia dell’olivo, pratiche agronomiche di impianto, potatura, cura e manutenzione di un oliveto, tecniche di estrazione dell’olio e di condizionamento e confezionamento oltre che valutazioni organolettiche e classificazione merceologica.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al Cpia, in piazza Federico II°, o all’Afor, in via del Pellegrino, o alla pro Rigali.

A.C.