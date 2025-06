Torna “nuova“ l’area dell’Eremo

GUALDO TADINO L’area dell’Eremo di Santo Marzio è stata completamente risistemata dall’amministrazione comunale. Grazie all’intervento diretto della squadra dei dipendenti dell’ente, acquistando solo i materiali necessari, sono stati compiuti importanti lavori di manutenzione, che hanno consentito di ridare decoro alla suggestiva zona ricca di acque sorgive, molto cara ai gualdesi che ne apprezzano da sempre i valori ambientali e religiosi connessi: è adiacente alle sorgenti della Rocchetta, che purtroppo restano inaccessibili dal 2013.

Si è iniziato dalla sistemazione della strada di accesso, che da anni era in condizioni precarie, percorribile con difficoltà a causa del fondo dissestato: la stretta carreggiata è stata rinnovata con la posa in opera di un nuovo manto in asfalto nella parte finale, quella vicina alle strutture, migliorando la sicurezza e la percorribilità.

E’ stata risistemata anche l’area attrezzata per i picnic adiacente all’eremo ed alla chiesetta: si è provveduto alla sistemazione dei tavoli, restituendo piena funzionalità alla zona, che torna così ad essere uno spazio curato e accogliente per momenti di sosta e convivialità; potrà essere usato da subito da gruppi familiari, da escursionisti e visitatori.

E’ stata anche compiuta una pulizia approfondita di tutta l’area verde circostante, sono state rimossi sterpaglie e rifiuti abbandonati anche in collaborazione con l’Avis che gestisce, in sinergia col Comune, la manutenzione e la pulizia. Soddisfazione viene espressa dall’assessore ai lavori pubblici Jada Commodi ( foto) Alberto Cecconi