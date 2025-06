Assisi, vetrina internazionale. Video per i social network destinati a sette Paesi nel mondo

Assisi ha lanciato la prima campagna di promozione turistica all’estero della città. Attraverso video per i social network, destinati a sette Paesi nel mondo, si propone come "luogo speciale e meta ideale in Italia per un viaggio indimenticabile, dove è possibile trovare pace, arte, natura, spiritualità. Scorci suggestivi, panorami mozzafiato, immagini evocative raccontano la bellezza di un luogo, dove è possibile vivere esperienze uniche", spiega il Comune.

I materiali - in inglese, francese, tedesco e portoghese - sono stati diffusi in alcune realtà "chiave" di Stati Uniti, Brasile, Inghilterra, Francia, Germania, Belgio e Olanda, selezionando target specifici, secondo statistiche relative al flusso delle presenze turistiche dall’estero. La campagna - promossa per la prima volta dal Comune di Assisi, attraverso web e social ufficiali del turismo (Visit Assisi su Facebook, visit_assisi_official su Instagram e il sito web visit-assisi.it) - ripropone il logo creativo "Sì Assisi" e ha lo scopo di intercettare nuove categorie di turisti stranieri e di destagionalizzare i flussi.

L’iniziativa s’inserisce "nella strategia comunicazione turistica avviata da tempo dal Comune, rappresentando un ulteriore step che proietta Assisi nel mondo". "Per la prima volta - sottolinea il sindaco Valter Stoppini - la città è protagonista di una campagna internazionale, tesa a valorizzarla nel suo complesso e a promuoverla come meta turistica ideale da vivere tutto l’anno. Un progetto importante, che rafforza quello nazionale, avviato con successo lo scorso anno, rilanciando nel mondo l’immagine di Assisi come capitale di valori, pace, spiritualità, arte, cultura, natura, bellezza. Un altro passo in avanti nella strategia di promozione e comunicazione turistica, che favorirà nuove opportunità di sviluppo".