Premiato “Il sogno di Carlotta”. Vince la scuola Mameli di Deruta

Sono state la classe 2°TP della scuola Goffredo Mameli di Deruta, le classi prime della scuola Antonio De Ferraris di Galatone (LE) e la 1°B della scuola Cristoforo Colombo di Torino a vincere la seconda edizione di “Giochiamo d’Anticipo”, il percorso didattico promosso da Groupama Assicurazioni, prima filiale del Gruppo francese Groupama e tra i più importanti player del settore assicurativo in Italia. Le scuole vincitrici si sono distinte rispettivamente per l’elaborato innovativo e articolato che ha trattato il tema del risparmio; per l’originalità e l’uso di un programma di coding e, infine, per la capacità di trasferire, in modo chiaro e coerente, un’attenta analisi delle principali tematiche assicurative. A loro, la Compagnia assicurativa ha corrisposto un premio pari a un buono di 1.800 euro per la prima scuola classificata, 1.300 euro per la seconda e 800 euro per la terza, valido per l’acquisto di materiale scolastico. In due anni dal lancio, il progetto ha coinvolto in totale 757 scuole in tutte le regioni italiane. Solo nell’anno scolastico 2024-2025, hanno partecipato 387 scuole secondarie di primo grado (+4% rispetto all’anno precedente) e 8.500 studenti. Al centro del progetto “Il sogno di Carlotta” della classe 2°TP della scuola Goffredo Mameli di Deruta, c’è il tema del risparmio economico per realizzare un sogno: cosa può fare Carlotta per dimostrare ai genitori che è responsabile e può adottare un cane? L’elaborato, oltre a sensibilizzare gli studenti sui temi di rischio, risparmio e previdenza in modo creativo, si è distinto per l’uso di diversi tool digitali come: Genially, Canva, Learning Apps e Google.