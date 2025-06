Quintanella

FOLIGNO Torna il connubio tra Giostra della Quintana e le Quintanelle di Scafali e San Giovanni Profiamma. Protagonisti, dunque, i più piccoli, che prima sfileranno per le vie del centro storico cittadino, per poi raggiungere piazza San Domenico dove i giovani cavalieri di Giostra daranno prova delle loro capacità.

L’appuntamento è per stasera alle 21, quando dal parco dei Canapè prenderà il via il colorato corteo dei piccoli figuranti, che attraverserà Via Chiavellati, Corso Cavour e Via Mazzini per poi arrivare in piazza San Domenico dov’è stato allestito il campo di gara. Dentro l’otto, in sella alle loro biciclette, si esibiranno in un’unica tornata i cavalieri degli otto rioni di Scafali e quelli dei sette rioni di San Giovanni Profiamma.

La manifestazione si concluderà con l’assegnazione di una menzione speciale al cavaliere che avrà realizzato la migliore prestazione. In questa occasione è stato istituito il divieto di transito in piazza San Domenico dalle 20 alle 24, comunque entro la fine della manifestazione. Il traffico veicolare sarà deviato in via Saffi, per l’incrocio tra via Palestro e via Gramsci. Si devierà in via Marconi nell’incrocio tra via Marconi e via Santa Maria Infraportas. Deviazione traffico in via del Cassero nell’incrocio tra via Santa Caterina e via del Cassero. E’ istituito un divieto di sosta con rimozione nel tratto di via Santa Maria Infraportas, compreso tra piazza San Domenico e via Marconi, a partire dalle 18 e fino alle 24.