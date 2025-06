Uscite scolastiche: "Bollettini cari alle famiglie"

Trasporti per le uscite scolastiche, stesse condizioni, ma le famiglie devono pagare: all’opposizione i conti non tornano e anche l’interrogazione non ha portato ai chiarimenti che si sarebbero volti. Con una proposta: cambiare il percorso per rientrare nei limiti chilometrici che assicurano la gratuità. "Ci è stato chiarito che non ci sono state modifiche al regolamento sull’organizzazione dei trasporti inerenti alle uscite didattiche scolastiche, ma da qualche mese le famiglie si sono viste arrivare il bollettino di pagamento del costo extra, per uscite nel comune di Assisi che precedentemente non prevedevano tale supplemento" evidenziano i consiglieri di minoranza Catia Degli Esposti, Fabrizio Raspa, Giulio Provvidenza, Moreno Ricci, Stefano Santoni e Francesca Sforna che aggiungono. Come l’unica motivazione inerente al supplemento, riferita dall’assessore Zocchetti, è che la viabilità per gli autobus ad Assisi è cambiata e pertanto non si rientra più nel chilometraggio dei 24 chilometri previsti per la gratuità.

"Basterebbe allora utilizzare il tracciato di Campiglione e si rientrerebbe ampliamente all’interno dei 24 chilometri, con parcheggio sosta compreso - ribattono i consiglieri di opposizione -. Comprendiamo le difficoltà organizzative, ma a un anno dall’insediamento dell’amministrazione di centrosinistra, crediamo sia necessario apporre dei miglioramenti, dovuti anche dall’evolversi delle situazioni, dalle richieste che pervengono, dalle necessità delle istituzioni scolastiche che non possono essere trascurate anche in questo ambito".