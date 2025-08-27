Torna lo Sbaracco Shopping a cielo aperto. Sconti e occasioni tra le vie del centro

Shopping e occasioni a cielo aperto, tra le vie del centro storico. Perugia si prepara ad accogliere una nuova edizione dello Sbaracco, l’iniziativa promossa dal Consorzio Perugia in Centro, con il patrocinio del Comune di Perugia, che da anni anima la fine del periodo dei saldi con due giornate dedicate allo shopping all’aperto e alla valorizzazione del piccolo commercio locale. L’appuntamento è fissato per venerdì e sabato: decine di attività commerciali e artigianali, negozi di abbigliamento, esercizi di oggettistica e artigianato, metteranno in strada i propri prodotti, allestendo banchi e stand davanti alle vetrine per incontrare cittadini, visitatori e turisti in un’atmosfera di festa.

Corso Vannucci, via Mazzini, via Oberdan, piazza Matteotti, corso Cavour, viale Indipendenza, via dei Priori e via Baglioni saranno protagoniste della nuova edzione dello Sbaracco. L’evento nasce con l’obiettivo di rilanciare il periodo finale dei saldi, spesso meno frequentato dopo le prime settimane, e rappresenta un’occasione per portare il commercio fuori dai negozi, direttamente nelle strade della città. "Lo Sbaracco non è solo un’occasione di vendita, ma un momento in cui la città si riappropria dei suoi spazi e della sua identità commerciale – commenta Paolo Mariotti, presidente del Consorzio Perugia in Centro –. È una festa che unisce cittadini, turisti e operatori in una dinamica positiva, dove il centro storico torna protagonista anche grazie all’impegno delle attività che scelgono di esserci. Ogni edizione è una sfida, ma anche una grande opportunità per mostrare il valore del commercio di prossimità".