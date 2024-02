Terremoto oggi in Umbria, scosse ravvicinate a Spoleto: la più forte di magnitudo 3.5

Perugia, 9 febbraio 2024 – La terra trema in Umbria. Scosse sismiche ravvicinate sono state registrate dall'Ingv a 4 km a nord-est di Spoleto, in provincia di Perugia. La prima scossa, registrata alle ore 11.55, è stata la più forte, con magnitudo 3.5, seguita da altre, alle ore 11,57, alle 12,08 e alle 12,52, rispettivamente di magnitudo 3.1, 2.3 e 2,9. L'epicentro è collocato a 7-8 km di profondità. Le scosse sono state avvertite in modo distinto dalla popolazione.

I vigili del fuoco fanno sapere che non ci sono al momento né danni né feriti ma sono comunque arrivate alcune richieste di verifica, probabilmente più per paura che per danni reali.

Il Comune di Spoleto ha deciso di chiudere le scuole per due giorni. In una ordinanza - secondo quanto si è appreso dall'ente - il sindaco ha disposto la chiusura per oggi e domani delle scuole, di tutti gli edifici pubblici e anche dei centri diurni socio-riabilitativi.

Le scosse di terremoto arrivano dopo lo sciame sismico che in questi giorni sta facendo tremare anche la zona del Parmense in Emilia Romagna.