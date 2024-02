Perugia, 9 febbraio 2024 – Scuole chiuse a Spoleto per le scosse di terremoto che sono state registrate oggi intorno a mezzogiorno. La più forte di magnitudo 3.5. Il Comune ha deciso di chiudere le scuole per due giorni.

In una ordinanza, secondo quanto si è appreso dall'ente, il sindaco ha disposto la chiusura per oggi e domani delle scuole, di tutti gli edifici pubblici e anche dei centri diurni socio-riabilitativi. Al momento non si hanno segnalazioni di danni.