Ternana, scossa-Liverani. Altra settimana di passione

Si preannuncia un’altra settimana complicata. Fabio Liverani chiede una maggiore presenza della società e (come la squadra) attende segnali. Parte anche Curcio che si trasferisce al Team Altamura e negli ultimi otto giorni di mercato sono in vista altre cessioni eccellenti, vedi Tito, ma occhio anche a Loiacono, Maestrelli e Martella. Possibile ritorno di Meccariello e si parla dell’arrivo di Ndrecka. Un risultato positivo a Livorno avrebbe potuto lenire, almeno in parte, le preoccupazioni dell’ambiente rossoverde in vista della gara con l’Ascoli (domenica al “Liberati“, alle 21) e per il futuro in generale. Conta ben poco che al “Picchi“ un pareggio avrebbe fotografato meglio l’andamento della partita. Le Fere necessitano assolutamente di innesti, soprattutto sul fronte offensivo: "Lo dicono i numeri – ha commentato Liverani nel post gara – visto che l’anno scorso avevamo 50 gol e oggi non ne abbiamo uno. Dobbiamo andare a trovarli sul mercato. È la parte più problematica. I ragazzi hanno dato il massimo, ma occorrono giocatori che sappiano riempire l’area avversaria e in grado di fare gol con le proprie giocate. Possiamo essere bravi a costruire, ma negli ultimi metri ci vuole qualcosa di individuale". Il grande rammarico: "Avevamo la partita in gestione. È stata decisa da un episodio. Il gol era evitabile perché avremmo potuto buttare via il pallone per quattro volte. Si può non vincere, ma non si deve prendere un gol così". Liverani mantiene il suo fondamentale pragmatismo, ma è emblematico il suo commento alle questioni extra-campo: "La situazione la conoscono tutti e credo sia arrivato il tempo di dare qualche risposta da parte di chi è dietro di noi. Qualche segnale va dato alla squadra, di voler dare loro una mano. È il momento di essere più presenti – ha concluso il tecnico – altrimenti diventa difficile". Il diesse Carlo Mammarella deve affrontare la decisiva fase finale di mercato, su cui pesano i dubbi di calciatori e procuratori sulla situazione societaria. È ufficiale il trasferimento a titolo definitivo di Alessio Curcio al Team Altamura. Fabio Tito sta per passare all’Arezzo. Il possibile sostituto (fonte tuttoC) potrebbe essere Angelo Ndrecka (01) della Virtus Entella, ma c’è anche il Vicenza di Fabio Gallo il quale lo ha già allenato nel team ligure. Per Bruno Martella è possibile un rilancio del Pescara. Ci sarebbero richieste anche per Giuseppe Loiacono e Alessio Maestrelli. Nel reparto difensivo si parla dunque del ritorno di Biagio Meccariello, ora al Benevento, che Liverani ha già allenato alla Ternana e a Lecce. Si confida nell’arrivo di un paio di attaccanti (uno potrebbe essere della Sampdoria).