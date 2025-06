Ternana al bivio, sopravvivere o morire. Il rischio penalizzazione è dietro l’angolo

Si prospetta il male “minore“, vedi penalizzazione. L’ennesima coltellata per i tifosi, ma con l’aria che tira sarebbe già molto evitare il fallimento. In ogni caso, è bene attendere fino all’ultimo, visto che proseguono le trattative promosse da Stefano Bandecchi, coadiuvato da suoi collaboratori tra cui Marco Schenardi assessore comunale allo sport, non solo a Terni ma anche (forse sopratutto) a Roma. Si susseguono voci sui possibili nuovi proprietari della società rosoverde. Si va da quelle, immancabili, del tutto infondate, ad altre più affidabili, fino a quelle che indicano addirittura la possibilità di far fronte anche alla scadenza più imminente. A meno di clamorosi colpi di scena in extremis, si profila la possibilità che nel campionato di Serie C la Ternana possa partire ad handicap, ma almeno con la speranza di evitare il baratro. Manca infatti poco più di un weekend al primo luglio, giorno entro il quale si dovrà provvedere al pagamento degli emolumenti e ai versamenti relativi al mese di maggio. Sono dunque ridotti all’osso i tempi tecnici e bancari per ottemperare a tale scadenza, dunque per evitare un possibile -4. All’eventuale mancato pagamento seguirebbero settimane preziose per tentare di risolvere ogni problematica con meno ansie, dunque di giungere a una nuova proprietà o a ingressi importanti in vista del primo agosto, scadenza che a quel punto diverrebbe fondamentale per la sopravvivenza della Ternana Calcio e riguardante i versamenti relativi al mese di giugno. Qualora dopo un totale o parziale inadempimento relativo al primo luglio la successiva medesima non fosse onorata alla perfezione e in toto, sarebbe inevitabile la cancellazione dal campionato. Si parla in particolare dell’interessamento di due società quotate in borsa, a cui si aggiungerebbe un importante imprenditore che potrebbero rilevare l’intero pacchetto azionario della Ternana Calcio dai fratelli Stefano e Maurizio D’Alessandro. Intanto, la cortina di nuvole nere che sta caratterizzando questa fase e i dubbi sul futuro della Ternana, anche relativi alla consistenza della rosa che si potrà allestire, rischiano di lasciare comunque il segno per quanto riguarda alcuni calciatori di spicco. Vedi ad esempio la possibile partenza di pedine che hanno ancora un anno di contratto, qualora non si dovesse giungere a un rinnovo (in alcuni casi con eventuale spalmatura), ma anche il rischio di perdere chi è in possesso di un contratto biennale. Mentre appare ormai certa la partenza di Kees de Boer per fine contratto, diviene quasi impossibile riportare in maglia rossoverde Emmanuele Cicerelli. Come ipotizzavamo le scorse settimane, il Catania sarebbe infatti intenzionato a trattenere il bomber di San Giovanni Rotondo per farne uno degli elementi-chiave della rosa a disposizione del tecnico Mimmo Toscano, ex rossoverde.

Augusto Austeri