TERNI "Un’azione decisa in risposta alla chiusura del Punto di teleconduzione di Villa Valle, annunciata unilateralmente da Enel e prevista entro la fine di settembre". Così la Giunta regionale su iniziativa dell’assessore Thomas De Luca ha deliberato la costituzione di un gruppo di lavoro che avrà il compito di svolgere una ricognizione completa delle grandi derivazioni idroelettriche, verificando lo stato di sicurezza e di corretta manutenzione ai sensi dei disciplinari e degli atti di concessione. Particolare attenzione sarà rivolta al buon regime degli affluenti Velino e Nera e del Lago di Piediluco, oltre che agli impianti e alle opere idrauliche ad essi collegati. "Il gruppo di lavoro - spiega la Regione - sarà ampiamente rappresentativo e vedrà la partecipazione degli assessori all’energia, all’ambiente e allo sviluppo economico, dei direttori e servizi regionali competenti (rischio idraulico, protezione civile), delle organizzazioni sindacali, dei concessionari e dei Comuni e Province di Terni e Perugia". "A testimonianza del valore strategico di questa iniziativa", sono stati invitati a partecipare anche il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, il ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale e le Prefetture di Terni e Perugia. Il coordinamento del gruppo sarà affidato a De Luca.