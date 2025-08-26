Svaligiano un negozio di abiti . Due sloveni denunciati a Gubbio

Ancora un’operazione di successo per i Carabinieri della Stazione di Gubbio, che hanno denunciato in stato di libertà due uomini di nazionalità slovena, rispettivamente di 53 e 56 anni, accusati di furto aggravato ai danni di un negozio di abbigliamento situato nel cuore della città.

I fatti risalirebbero a qualche mese fa, quando due uomini sulla cinquantina sono entrati nell’esercizio commerciale dove era presente la titolare. Uno dei due ha chiesto informazioni alla titolare sui prezzi di guanti, maglioni e giacchini, volendo anche vedere i capi da vicino, facendo sì che la donna voltasse le spalle al negozio e permettesse al complice di sgraffignare 24 capi d’abbigliamento per un valore totale di 4.300 euro circa prima di scappare dal negozio. L’altro uomo lo ha seguito poco dopo inventando una scusa, e solo allora la titolare del negozio si è accorta della sparizione di alcuni oggetti, chiamando subito il 112 per denunciare il furto.

I Carabinieri hanno subito avviato le indagini, incrociando informazioni con altri reparti per individuare episodi simili nella zona. Le ricerche hanno portato alla luce un furto analogo avvenuto in un altro negozio di abbigliamento nella provincia di Perugia, dove i due sospetti erano stati però immortalati dalle telecamere di sorveglianza.

La titolare del negozio, davanti alle fotografie degli indiziati, ha quindi riconosciuto i volti, facendo scattare l’identificazione e la denuncia. I due risultano già noti alle forze dell’ordine per precedenti simili commessi in varie parti del territorio nazionale.

Federico Minelli