Sport Village In scena l’attività fisica . Dalla scherma al pattinaggio: da provare

Sabato e domenica il Gherlinda di Corciano si trasforma nella cittadella dello sport. Un format consolidato quello dell’evento (taglio del nastro sabato alle 15) organizzato in collaborazione con il Coni Umbria, l’associazione Giacomo Sintini e, per la prima volta il Cip Comitato paralimpico italiano, che sarà presente con cinque federazioni. Altra novità di “Sport Village“, giutno alla setteima edizione, la presenza di Avis Umbria che abbraccia in pieno l’intento degli organizzatori nel promuovere e diffondere, soprattutto tra i giovani, stili di vita sani, solidarietà, cultura e pratica dello sport.

I dettagli sono stati illustrati da Eugenio Miccio, direttore del Gherlinda, Aurelio Forcignanò, presidente del Coni, Andrea Arena, presidente Fijlkam Umbria, Alessia Minniti, dell’associazione Giacomo Sintini, Francesco Cocilovo e Pierluigi Vossi, assessori allo sport rispettivamente del Comune di Corciano e del Comune di Perugia. Nei due giorni le federazioni sportive metteranno a disposizione i propri istruttori per permettere a tutti di fare pratica e cimentarsi nelle varie discipline, quest’anno anche con la copertura di Max Radio che trasmetterà in diretta streaming direttamente dal Gherlinda. Ci sarà modo di avvicinarsi a pallavolo, pallacanestro, atletica, pattinaggio, golf, ginnastica artistica e ritmica, baseball, rugby scherma, arti marziali, tiro con l’arco, freccette, trottola e tanti altri. All’esterno ci sarà anche un’area riservata al motociclismo e all’agility dog.

"Lo Sport Village – sottolinea Miccio – vuole promuovere i valori dello sport e della solidarietà. Quest’anno, poi, con la collaborazione del Cip si arricchisce di un nuovo messaggio di inclusione".