Spoleto-norcia in mtb

SPOLETO Oltre 2mila sportivi attesi a Spoleto per pedalare e correre sul vecchio tracciato della ferrovia Spoleto-Norcia. La SpoletoNorcia in Mtb presenta ancora innumerevoli iniziative correlate al mondo delle due ruote a pedali e non solo. Il quartier generale della manifestazione sarà Piazza Garibaldi dove sarà allestito il palcoscenico principale. Gli eventi principali come ogni anno saranno due. Sabato è prevista la corsa sul lungo il tracciato della vecchia ferrovia a cui parteciperanno 700 atleti provenienti da tutta Italia. La classica passeggiata in bici lungo la Spoleto Norcia, che prevede più di un tracciato, si terrà come sempre domenica mattina con partenza da piazza Garibaldi. Nella giornata odierna è previsto il taglio del nastro. In concomitanza con la manifestazione sono stati attivate alcune importanti modifiche alla circolazione stradale. Fino alle 24 di lunedì 8 sarà vietato sostare e transitare in piazza Garibaldi, nell’area compresa tra il monumento dedicato a Giuseppe Garibaldi e la chiesa di San Gregorio Maggiore e nell’area destinata alla sosta dei mezzi della polizia locale. Dalle 14 di oggi fino a domenica verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nella stessa piazza. Il divieto di transito e di sosta sarà attivo sabato e domenica negli orari della corsa podistica e della passeggiata in bici lungo tutte le vie che da piazza Garibaldi conducono la tracciato della vecchia ferrovia.