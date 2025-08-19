Corri Castelnuovo, bellezza e podismo vanno a braccetto

Castelnuovo Magra, 19 agosto 2025 – Torna nell’antico borgo di Castelnuovo Magra una gara affascinante e impegnativa: oltre 10 km distribuiti su due giri che si snodano tra i colli limitrofi, caratterizzati da salite e discese capaci di mettere alla prova anche i podisti più esperti. Lo scorso anno, nonostante la fatica, gli atleti giunti al traguardo hanno espresso tutta la loro ammirazione per la bellezza e la suggestione del percorso panoramico.

Castelnuovo Magra, con i suoi 680 metri di altitudine, regala infatti una vista mozzafiato che spazia dalla Val di Vara fino alla costa tirrenica, offrendo agli sportivi uno scenario unico in cui correre.

La manifestazione è organizzata dall’Arci Castelnuovo Magra, guidata da Angelo Salvetti Stoppa, con il sostegno del Comune, della Pro Loco, ed è inserita nel circuito podistico della Corri Lunigiana. La gara è dedicata al memorial Francesco Mussi, con il supporto della CONAD e la collaborazione dell’Avis.

Non mancherà lo spazio per i più giovani, che potranno cimentarsi in prove su distanze adeguate alla loro età all’interno del centro del paese, animando la giornata con entusiasmo e partecipazione.

Per i concorrenti sarà disponibile un servizio navetta che dalla pianura condurrà fino al centro storico, dove il traffico sarà limitato per garantire la sicurezza e il pieno godimento dell’evento.

Il servizio fotografico sarà curato dalla ETS Regalami un sorriso.

