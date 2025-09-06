Sorpresi a rubare in due negozi, presi dai carabinieri

MARSCIANO - Avevano appena sottratto alcolici e cosmetici in un noto centro commerciale della zona e speravano di farla franca nascondendo tutta la refurtiva in borse schermate per eludere i sistemi antitaccheggio. I carabinieri della stazione di Marsciano hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini georgiani, di 43 e 46 anni: sono ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso, dopo essere stati sorpresi a rubare precisamente in un supermercato e in una farmacia situati all’interno dello stesso centro commerciale. Secondo quanto ricostruito dai militari, i due uomini avrebbero trafugato alcolici e cosmetici per un valore complessivo di circa 700 euro, ma l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, impegnate in un servizio mirato di contrasto dei reati predatori, è stato decisivo. I militari, infatti, avevano notato un’auto sospetta entrare nel parcheggio dell’area commerciale e, dopo aver tenuto i due uomini sotto osservazione, sono intervenuti bloccandoli all’uscita delle attività commerciali. I due georgiani sono stati arrestati e la refurtiva è stata immediatamente recuperata e restituita ai rispettivi esercizi commerciali. Al termine delle formalità di rito, il provvedimento restrittivo è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Spoleto, che ha disposto nei confronti dei soggetti il divieto di ritorno in Umbria.

