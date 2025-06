Sir Perugia, arriva Marco Gaggini: "La chiamata mi ha fatto volare"

PERUGIA – Arriva ufficialmente la notizia divulgata ormai diverse settimane fa, si tratta di una conferma di quelle che avevamo anticipato alla Sir Susa Vim Perugia. A presidiare la seconda linea bianconera ci sarà anche un libero proveniente dalla superlega maschile, è Marco Gaggini a parlare: "La chiamata di Perugia, ad essere onesto, è stata una sorpresa. Mi ha fatto un po’ volare con i pensieri, con la testa. So che sarà una grossa opportunità per me per crescere sia personalmente che tecnicamente perché è piena di campioni sia come compagni di squadra sia come staff, e sono curioso di conoscerli. So che la società ha grandi ambizioni e in tutte le competizioni in cui partecipa vuole arrivare in fondo e questa è una motivazione in più per chiunque arrivi lì, non vedo l’ora di iniziare e penso che con la squadra che si è formata quest’anno possiamo fare molto bene". Tecnicamente si descrive come dotato di un’alta propensione naturale per la difesa. "Mi sento più forte nella fase di difesa un po’da sempre perché mi è sempre piaciuto lanciarmi sotto la palla, provare a tenerla su in qualche modo, però in questi anni di Superlega mi sono messo sotto a curare sempre di più la fase di ricezione perché è fondamentale". Originario di Varese, classe 2002, cresciuto tra le fila delle giovanili di Monza, ha esordito in superlega nel 2021 con Monza, l’anno successivo ha militato nel Verona, è poi tornato nella città brianzola dove è rimasto nelle ultime due stagioni. Nella massima categoria ha collezionato 126 presenze. Ha vinto la Coppa Cev nel 2022. Nella sua esperienza coi settori giovanili c’è uno scudetto under 16 a Torino nel 2018.

Alberto Aglietti