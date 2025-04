Siamo noi il centro d’Italia!. Narni lo rivendica con orgoglio

Dove si trova il Centro d’Italia? Molte cittadine rivendicano di essere il centro geografico d’Italia; Rieti, Monteluco, Foligno, Orvieto e Narni. Negli ultimi anni tanti geografi si sono scontrati sulla questione ed i calcoli esatti, considerando anche le isole maggiori d’Italia, ci riportano invece a Roma Capitale. E’ a Roma, in via Marcio Rutilio di Torre Spaccata il centro geografico d’Italia nazionale!

Ma in realtà il vero centro geografico dell’Italia peninsulare si trova a Narni (escludendo le due isole maggiori). L’esatta ubicazione è stata individuata dallo studioso Giuseppe Angeletti nel marzo del 2006, coinvolgendo l’Istituto Geografico Militare di Firenze. La zona è stata individuata vicino al percorso dell’acquedotto romano della Formina, nei pressi di ponte Cardona a Narni in località “Casa Erbabigia” (Latitudine NORD 42° 30’ 15,5′′ Longitudine EST 12° 34’ 21,5′′).

La Proloco di Narni scelse e fissò in questo luogo un cippo con rilievo a spirale terminante con un elemento in acciaio che permette ancora oggi al visitatore di vedere e toccare materialmente questo punto geografico ideale. Per noi narnesi, toccare questa roccia porta davvero fortuna! Per raggiungere il Centro d’Italia si deve percorrere un incantevole sentiero immerso nel verde, contornato da lecci e querce secolari, qui si trova anche uno dei ponti romani più suggestivi della città di Narni, Ponte Cardona, un’opera di oltre 2000 anni!

Questo è l’ultimo dei quattro ponti dell’acquedotto romano della Formina, che ha portato l’acqua alla città di Narni fino al 1924. Il ponte, lungo circa 19 metri, si presenta con il suo arco a tutto sesto che emerge nel groviglio della vegetazione spontanea del Fosso dei Collari, nella maggior parte dell’anno è asciutto ma capace di notevole portata in periodi di piogge. Il sentiero è percorso sia dai turisti che dai pellegrini, qui si snodano tanti sentieri e tante sono le leggende legate a questo luogo, alla storia religiosa della città di Narni e del suo Patrono San Giovenale. Nonostante altre città rivendicano ancora questo primato, crediamo che Narni, la città che amiamo e viviamo, sia il vero cuore d’Italia!

Ma Narni ha un altra particolarità: "è un paese dove le strade si chiamano via De Filippo, viale Masina, largo Magnani", lo racconta Giuliano Montaldo parlando di Narni, come "di città che il cinema lo porta scritto nelle strade, e che - prima amministrazione ad aver investito nel restauro delle pellicole come opere d’arte da sottrarre al consumo del tempo - accoglie, da 10 edizioni, Le vie del cinema, il Festival del cinema restaurato".