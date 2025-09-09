sì del consiglio comunale

TERNI Taser, la pistola a impulsi elettrici, agli agenti della polizia municipale. Il consiglio comunale ha approvato a maggioranza (21 voti a favore e 5 astenuti) la proposta di introduzione del dispositivo Taser nella dotazione degli agenti della polizia locale. L’atto era stato presentato dal gruppo di FdI. "L’adozione del Taser da parte della polizia locale – si legge nel documento – costituirebbe una risposta concreta alla crescente esposizione degli agenti a situazioni di pericolo, contribuendo anche a disincentivare comportamenti aggressivi nei confronti delle forze dell’ordine". Da qui la richiesta a sindaco e Giunta di "avviare un percorso finalizzato alla pianificazione dell’introduzione del dispositivo Taser nella dotazione degli agenti operativi della polizia locale: attivare un confronto formale con la Prefettura di Terni, quale autorità competente sul territorio, per definire i requisiti, le modalità e i limiti dell’autorizzazione all’impiego del Taser da parte della polizia locale, secondo quanto stabilito dal D.M. 4 gennaio 2021; laddove non reperibili da fondi ministeriali, stanziare nel prossimo bilancio comunale le risorse necessarie per: l’acquisto dei dispositivi Taser; incaricare il Comando della polizia locale di predisporre un protocollo interno per l’impiego del dispositivo Taser"