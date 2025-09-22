Show di Renga nel gremito. PalaTerni

TERNI "Francesco Renga incanta il PalaTerni: si chiude con un grande successo la stagione di Tributo d’Autore", così gli organizzatori Città Futura e Argoo in un post di Michele Rossi. "Il concerto di Francesco Renga al PalaTerni (foto) ha rappresentato il gran finale di una stagione intensa ed emozionante per Tributo d’Autore – continuano – Una serata straordinaria che ha visto il pubblico partecipare con entusiasmo, trasformando l’evento in una festa di musica e condivisione. Renga ha conquistato il PalaTerni, regalando emozioni autentiche e indelebili. A rendere la giornata ancora più speciale è stato un gesto semplice ma carico di significato: Renga ha chiesto una nostra maglietta e ha voluto indossarla durante le prove, a nostra insaputa. Un segno spontaneo di vicinanza e condivisione, che ha emozionato profondamente tutti noi organizzatori e i lavoratori coinvolti". "Questo concerto ha segnato la conclusione di un percorso ricco e appassionante – aggiungono Città Futura e Argoo – : una stagione iniziata con Michele Bravi, proseguita con il palco aperto ai giovani cantautori provenienti da tutta Italia, e culminata con l’arrivo a Terni di uno dei grandi protagonisti della musica italiana. Terni si sta ritagliando, piano piano, grazie al nostro lavoro e al sostegno di tanti, il suo spazio nel mondo dei grandi eventi nazionali. Successo dopo successo, come città ci stiamo accreditando ed è un lungo lavoro che non può permettersi di fermarsi o rallentare". "Come organizzatori non possiamo che ringraziare il pubblico ternano e tutti coloro che hanno reso possibile questa edizione – concludono – . Un successo che ci rende, più che mai, orgogliosi di essere ternani.