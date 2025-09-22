“Paga“ la multa col finto bollettino. Condannata per falso e truffa

La Cassazione conferma la condanna di una cinquantenne accusata di falso in atto pubblico e tentata truffa per aver esibito alla polizia municipale un bollettino postale fasullo, che sarebbe stato utile però a certificare il pagamento di una multa e ottenere il dissequestro di un veicolo. La donna era stata assolta in primo grado in Tribunale e condannata in secondo dalla Corte d’appello. In pratica i giudici di appello hanno ritenuto che la cinquantenne abbia deliberatamente “formato“ il falso bollettino postale e non che si fosse trattato di un “errore di digitazione“, come invece sancito in primo grado. La Cassazione, a cui si è rivolta la donna, ha confermato come detto la condanna ma trasmesso di nuovo il fascicolo in Corte d’appello affinché sia valutata la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna stessa.

"E’ agevole rilevare – si legge nel provvedimento della Suprema Corte – come la sentenza impugnata dia conto ampiamente dell’insostenibilità della tesi sostenuta dal Tribunale che, accreditando il dubbio su un errore di digitazione dei dati contenuti nel bollettino di pagamento, non ha sciolto il nodo dell’incontestata mancata rimessa, al Comune destinatario, dell’importo della sanzione, in assenza di qualunque iniziativa che, in caso di effettiva compilazione erronea, l’interessata avrebbe dovuto assumere, nel proprio interesse, per la necessaria rettifica". Per la Cassazione, quindi, il mancato pagamento effettivo rende di fatto inutile la disquisizione sull’autenticità o meno del bollettino, ritenuto comunque falsificato dalla Corte d’appello e non erroneamente compilato, come invece era stato deciso dal Tribunale.

Ste.Cin.