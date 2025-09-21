Europa, ultima fermata

Agnese Pini
Europa, ultima fermata
Umbria
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
TerremotoTragico frontaleScomparsaFiorentinaSagre ToscanaSondaggio elezioni Toscana
Acquista il giornale
CronacaCentinaia di partecipanti alla Francescana, la ciclostorica dell’Umbria
21 set 2025
REDAZIONE UMBRIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Umbria
  3. Cronaca
  4. Centinaia di partecipanti alla Francescana, la ciclostorica dell’Umbria

Centinaia di partecipanti alla Francescana, la ciclostorica dell’Umbria

Grande successo per l’undicesima edizione della manifestazione di Foligno

La Francescana (foto Stefano Preziotti)

La Francescana (foto Stefano Preziotti)

Foligno, 21 settembre 2025 – Grande successo nell’ultimo giorno d’estate per la Francescana-Ciclostorica dell’Umbria, evento che oltre alle bici è una passerella degli abiti, della musica e dei mezzi di un tempo, ma anche dei paesaggi umbri, combinando sport, cultura, storia, convivialità e turismo. Undicesima edizione con centinaia di ciclisti provenienti da tutta Italia, in sella a biciclette storiche e vestiti d’epoca, su percorsi di 30, 60 e 80 chilometri attraverso la Valle Umbra tra Bevagna, Montefalco, Spello e Cannara, con tappe di sosta conviviali in ristori d’eccellenza, piazze e cantine storiche.

NOHEADLINE
NOTEXT

La Francescana Ciclostorica dell’Umbria, è una cicloturistica d’epoca non competitiva cioè un raduno e pedalata annuale con bici storiche (cioè dalle origini al 1987) ed abbigliamento d’epoca o in stile vintage. Si tiene una volta l’anno con partenza da Foligno. La Francescana attraversa i più bei borghi e città d’arte della Valle Umbra. A seconda dei gusti e dell’allenamento, si può scegliere una bicicletta da passeggio o una bici da corsa; vestirsi con abiti anni ‘30, ‘40, ‘50 o con divise da corsa di lana come quelle utilizzate negli anni ‘70.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata