Ancora senza esito le ricerche turista russo

Sono proseguite anche per tutta la giornata di ieri le ricerche del turista russo 27enne, caduto nelle acque del Trasimeno venerdì pomeriggio. Secondo quanto si è appreso, il giovane si trovava a bordo di un gommone, noleggiato a Passignano, insieme a due amici. A circa tre chilometri dalla riva, all’altezza di Castiglione del Lago, il ragazzo avrebbe perso l’equilibrio, finendo in acqua.

Immediatamente è scattato l’allarme e sono state disposte le ricerche che hanno visto impegnati i vigili del fuoco con diverse unità di specialisti, compresi i sommozzatori arrivati sia da Ancona che da Firenze con attrezzature specifiche per lo scandaglio dei fondali. Sullo specchio di acqua dove il giovane sarebbe caduto e nell’area prossima, hanno sorvolato lungamente i droni come elicottero del reparto volo di Arezzo.

In acqua, i vigili hanno controllato ripetutamente la superficie con equipaggi anche su moto d’acqua, supportando in questo modo il lavoro dei colleghi che si sono immersi senza sosta alla ricerca di tracce del giovane. Le operazioni, che hanno visto l’impiego, nella giornata di domenica anche degli esperti dell’unità topografica applicata al soccorso, ad ora, non hanno dato esito.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di venerdì scorso, quando la gita tra amici ha preso una piega inaspettatamente drammatica. Le ricerche vanno avanti senza sosta da tre giorni, ma del 27enne non c’è traccia. Le circostanze in cui la sua caduta si è verificata sono al vaglio dei carabinieri.