Moon in June Nuove stelle per la stagione

Danilo Rea, Shabaka Hutchings e Francesco De Gregori segnano il passaggio di consegne dal cartellone estivo a quello autunnale della stagione “Moon in June“. Primo appuntamento questa sera alle 21 alla Rocca Medievale di Castiglione del Lago con Danilo Rea (foto sopra) in “Sakamoto e me”: un viaggio musicale intimo e visionario, dove il pianoforte poetico di Rea incontra le atmosfere elettroniche di Martux.m, per un omaggio delicato e profondo a Ryuichi Sakamoto, compositore, pianista e artista multimediale giapponese. Un dialogo tra memoria e futuro, improvvisazione e suggestioni sonore in un concerto a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti. Il progetto, del resto, è nato proprio al Trasimeno, all’Isola Maggiore per essere precisi, suggerito dalla scorsa edizione di Moon in June quando Danilo Rea omaggiò Sakamoto con un concerto esclusivo, in occasione degli eventi Sergino Memories organizzati per ricordare il promoter perugino Sergio Piazzoli a dieci anni dalla scomparsa. Sakamoto è stato uno dei tanti artisti internazionali arrivati in Umbria grazie a Piazzoli e adesso Rea, maestro indiscusso del pianoforte jazzistico, noto per la sua versatilità e sensibilità, ha deciso di rinnovare il tributo, grazie alla sua profonda conoscenza della musica di Sakamoto e alla sua straordinaria tecnica pianistica.

Moon in June aprirà poi il suo cartellone autunnale l’8 novembre all’Auditorium San Francesco al Prato di Perugia, con il concerto alle 21 di Shabaka Hutchings, uno dei protagonisti più visionari del jazz contemporaneo, in un concerto umbro in esclusiva italiana. Sassofonista, compositore e leader di formazioni come The Comet Is Coming e Sons of Kemet, Shabaka propone il nuovo, progetto solista: niente sax, ma flauti, archi, silenzi e spiritualità. Biglietti in prevendita su Boxol.it.

Si prosegue poi ad Assisi con un’altra esclusiva regionale. Al Teatro Lyrick il 14 dicembre, sempre alle 21 arriva il principe della canzone italiana. Francesco De Gregori (foto sotto) torna dal vivo anche in Umbria con il tour teatrale “Rimmel 2025“ per ascoltare dal vivo le canzoni le canzoni del suo album capolavoro, “Rimmel”, pietra miliare della musica d’autore e celebrare i cinquant’anni dalla sua uscita. Una serata che profuma di poesia, memoria e nuove emozioni, biglietti su Ticketone.it.

S.C.