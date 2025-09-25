’Settembre a Gualdo è Mejo’ dona libri alla biblioteca

GUALDO TADINO- La simpatica iniziativa delle magliette con la scritta "Settembre a Gualdo è Mejo" anche quest’anno sta producendo frutti positivi. Gli organizzatori hanno deciso di investire i fondi, raccolti anche col sostegno di sponsor privati, per acquistare libri da donare alla biblioteca comunale. Una bella opportunità anche per i più giovani. L’iniziativa è stata realizzata col patrocinio dell’associazione Pro Tadino in sinergia con l’Istituto comprensivo. La cui dirigente Codignoni ha detto: "Siamo orgogliosi di questa collaborazione che rafforza il legame tra volontariato e associazionismo, partner privati, scuola, biblioteca e comunità. Ringrazio il corpo docente e le insegnanti Sabrina Anderlini, Camilla Baldinelli e Fabiana Venarucci, responsabili del progetto Lav (Lettura ad alta voce), promosso dalla Regione, che hanno svolto un ruolo fondamentale nella riuscita dell’iniziativa. I volontari del progetto hanno ringraziato le aziende ed attività che hanno reso possibile il tutto: "aDoc, Associazione Porta San Martino, Bgm carrozzeria, i bar Appennino e dello Sport, Capoccia Bio, Enoteca Petrini, Euroforn, Falegnameria Franceschini, Farmacia Capeci, Fazi Carni, Filva, Geochim, Geosurveys, Il pretesto, Ing. Daniele Fazi, Insolito 13, La.sa.na srl, Mapasa, Me.sys, Morroni Car Service, Officina Bellucci & Martini, Parrucchiera Luana, Proloco Pieve, RP Impianti, i ristoranti Gigiotto e Clelia, Sacat, Sordi infissi, Termoidraulica di Micheletti Genefredo, Ufficio creativo, Unuslab e Wald & Co.".