Raffaele Marmo
Umbria
CronacaUn libro per gli 80 anni di Mario Capanna
26 set 2025
CRISTINA CRISCI
Cronaca
Un libro per gli 80 anni di Mario Capanna

“Mi volto indietro solo per guardare avanti“: i contributi di 50 personalità. Oggi la presentazione.

Mario Capanna compie 80 anni: politico, scrittore e attivista è stato protagonista anche del movimento giovanile del Sessantotto

Per approfondire:

In 80 anni di vita Mario Capanna ne ha viste, vissute e raccontate di cose… molte delle quali sono finite nelle pagine del libro che oggi viene presentato a Città di Castello. Un pomeriggio all’insegna della memoria, dell’impegno e della riflessione collettiva alle 17.30 di stasera nella sala degli Specchi del circolo degli Illuminati dove sarà presentato il volume "Mi volto indietro solo per guardare avanti. Pensieri per gli 80 di Mario Capanna". Il libro nasce in occasione dell’ottantesimo compleanno di Capanna (classe 1945, politico, scrittore e attivista, tra i leader del movimento giovanile del Sessantotto, nonché segretario di Democrazia Proletaria) e raccoglie i contributi di cinquanta personalità che hanno incrociato la sua strada politica, culturale e umana. Tra questi spiccano i nomi di Roberto Vecchioni, Franco Cardini, Antonio Ricci, Michele Serra, Mimmo Lucano, Leoluca Orlando, Fabio Treves e il leader indigeno americano Sakokwenounkwas (Tommy Porter). "Un’opera corale – spiegano gli autori – ma ispirata dallo stesso Capanna, sempre attento agli ultimi, ai diritti, alla pace come strumento di lotta e come obiettivo finale". I testi, le poesie, i disegni e le fotografie compongono un mosaico che racconta non solo l’uomo, ma anche una stagione storica di mobilitazioni e di cambiamenti sociali. L’iniziativa, promossa dal Cenri e dalle edizioni Minuschola, si aprirà con il saluto del sindaco, poi la parola a Luciano Neri, autore insieme a Romolo Perrotta del libro che contiene anche immagini e fotografie, alcune inedite. A dialogare con Mario Capanna sarà poi Uliano Lucas, uno dei fotoreporter italiani più noti a livello internazionale, protagonista di esperienze giornalistiche di primo piano.

