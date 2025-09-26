Tabacco umbro protagonista a Napoli: "È identità, lavoro e coesione sociale"

Da Napoli dove si è svolto il congresso Unitab Europa giungono nuovi impegni sul prosieguo della commercializzazione del tabacco umbro, gran parte del quale viene prodotto in Altotevere. C’era infatti anche una delegazione di tabacchicoltori locali al 38esimo congresso (biennale) cui hanno preso parte delegati da tutti i principali paesi produttori europei, rappresentanti delle industrie di prima trasformazione e manifatturiere, esperti, accademici, parlamentari e membri del Ministero dell’Agricoltura, oltre a rappresentanti regionali.

Per l’Umbria era presente l’assessore al Pnrr e alle politiche agricole Simona Meloni, che ha sottolineato come la tabacchicoltura non sia solo un dato economico, ma un vero presidio culturale e sociale per molte comunità: "È identità, tradizione, lavoro e coesione sociale. Senza sostenibilità economica e sociale non può esserci futuro", ha dichiarato Meloni, evidenziando "l’importanza dei contratti pluriennali e la necessità di basare la filiera su qualità, tracciabilità e innovazione. L’Umbria ha già avviato progetti concreti in questa direzione".

L’obiettivo generale è quello di difendere la produzione europea dalla concorrenza sleale e accompagnare il settore verso un modello più sostenibile e innovativo. E’ stato inoltre eletto il nuovo presidente Unitab Europa Gennarino Masiello, attuale vice di Coldiretti e presidente di Ont Italia, ora alla guida dell’associazione europea dei produttori di tabacco. Masiello ha parlato dell’importanza di "uniformare le regole di mercato tra i Paesi membri, valorizzando modelli di filiera e garantendo condizioni equilibrate per tutti i produttori. Dobbiamo accompagnare il settore nella transizione, puntando su innovazione e ricambio generazionale", ha aggiunto il neopresidente.

Tra i presenti Adriana Valle di JTI Italia, azienda impegnata a sostenere la filiera (anche locale), "con investimenti pluriennali orientati a sostenibilità, qualità e responsabilità sociale". Valle ha evidenziato la necessità di un dialogo continuo tra imprese e istituzioni per garantire stabilità e competitività al comparto. L’azienda ha in essere da anni accordi per l’acquisto di tabacco prodotto anche in Altotevere ai quali sono connessi investimenti.

Secondo i dati Istat 2024, il comparto del tabacco greggio in Italia ha generato oltre 150 milioni di euro, con circa 45 mila posti di lavoro lungo tutta la filiera. Nel 2025, la superficie coltivata ha raggiunto gli 11 mila 500 ettari, con una produzione stimata di 43 milioni di chilogrammi, curata da quasi mille 200 produttori.

Cristina Crisci