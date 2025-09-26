Ucciso e fatto a pezzi. Svolta dalle telecamere. Fermato un collega

È accusato di aver ucciso il suo amico cuoco, di averlo fatto a pezzi e di essersi disfatto del corpo, abbandonandolo a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. Il tutto, a quanto risulta dalle indagini, per un debito di poche centinaia di euro. È l’ipotesi della Procura della Repubblica a proposito del giallo di Spoleto. Il 33enne Dmytro Shuryn, indagato da martedì, è finito in carcere nelle prime ore del mattino di ieri per i reati di omicidio, distruzione e occultamento di cadavere. A dare una svolta all’indagine, coordinata dal procuratore capo Caludio Cicchella, sarebbero state le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno permesso agli inquirenti di ricostruire quelle che presumibilmente sarebbero le ultime ore di vita di Bala Sagor, conosciuto da tutti come Obi. Ebbene, Obi avrebbe incontrato il suo ex collega di lavoro proprio in quella casa di via Pietro Conti, posta sotto sequestro già martedì sera. Ed è qui che probabilmente sarebbe avvenuto l’omicidio e in tal senso sono previsti ulteriori accertamenti tecnici per confermare quella che per il momento è l’ipotesi principale dell’indagine. Si cercano tracce ematiche e, secondo una prima ricostruzione dei fatti, il sezionamento del cadavere potrebbe essere avvenuto in cantina. In casa sarebbero stati trovati coltelli compatibili con la macabra operazione.

La casa di via Pietro Conti si trova a circa 500 metri dal luogo del ritrovamento e l’indagato, non più a piede libero, potrebbe aver trasportato il sacco con le parti del cadavere utilizzando proprio la city-bike del giovane bengalese. Anche in questo caso a parlare sarebbero le telecamere di videosorveglianza di alcune abitazioni che si trovano tra la casa dell’ucraino ed il luogo del ritrovamento del sacco nero con all’interno parte del cadavere.

Il movente? Potrebbe essere di carattere economico: l’indagato, che a quanto pare aveva il vizio del gioco dall’azzardo online, potrebbe aver dovuto saldare un debito di qualche centinaio di euro. I due si conoscevano bene, fino a dicembre avevano lavorato insieme nello stesso ristorante del centro storico. Mai uno screzio o una discussione tra loro però, almeno sul posto di lavoro, e a confermarlo è anche al signora Manuela, titolare del ristorante dove i due, fino a dicembre, sono stati colleghi di lavoro. Nel primo interrogatorio del procuratore capo l’indagato, difeso dall’avvocato Maria Donatella Aiello, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi si dovrebbe tenere l’udienza di convalida dell’arresto.

