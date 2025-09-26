Cambio della “guardia“. A Città della Pieve arriva il nuovo comandante

Cambio al vertice della Compagnia dei carabinieri di Città della Pieve. Da alcuni giorni, infatti, il capitano Riccardo Bevilacqua, 28enne di origini pugliesi, è il nuovo comandante del presidio e sostituisce il capitano Luca Battistella.

Bevilacqua all’età di 16 anni ha frequentato la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli ad indirizzo scientifico. Dal 2016 ha frequentato poi il 198° corso “Saldezza” presso l’Accademia Militare di Modena e successivamente la scuola Ufficiali carabinieri (2018-2021), dove ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza. Comandante di plotone presso il 1° Reggimento Carabinieri “Piemonte” a Moncalieri (in provincia di Torino), ha successivamente preso parte, nel 2022, all’operazione militare di sicurezza marittima nel Mediterraneo condotta Dall’Unione Europea Eunavfor Med - Irini, quale comandante della Crime Information Cell.

Dal 2023 al 2025 ha comandato il Nucleo Operativo della Compagnia carabinieri di Messina Centro ed in seguito ha ricoperto il ruolo di aiutante di campo del comandante Interregionale carabinieri “Culqualber” a Messina. Nel corso dell’incontro di benventuto che si è svolto al Comando provinciale di Perugia, è stato il comandante provinciale Sergio Molinari ad augurare buon lavoro a Bevilacqua e alla collega Rita Zacchia (comandante della Compagni di Assisi) auspicando che "sin da subito entrambi imposteranno la loro azione di comando nel solco della continuità, a tutela della legalità nelle numerose comunità loro affidate nell’ambito della provincia di Perugia".

Quanto al capitano Battistella, è previsto che vada a dirigere una compagnia nella città di Napoli (dove per altro era stato già dal 2019 al 2021 al Nucleo Operativo), ricoprendo lo stesso incarico di comandante che ha svolto a Città della Pieve. Un carabiniere davvero ben voluto che si è distinto in questi quattro anni (arrivò nel settembre del 2021) per la vicinanza alle comunità con tante iniziative sulla prevenzione e sicurezza, anche e soprattutto verso i deboli e gli anziani. E non a casa anche i sindaci delle varie amministrazioni lacustri hanno voluto salutarlo ufficialmente in queste settimane, con numerose testimonianze di gratitudine per quanto fatto nel periodo in cui è stato a Città della Pieve.