La sanità e le liste di attesa. In tre mesi alla “Asl 1“ recuperati 11mila esami

Il + 7% di produzione complessiva nei primi sette mesi del 2025 – pari a oltre 12.000 prestazioni sanitarie aggiuntive tra diagnostica e visite delle prestazioni traccianti – è il frutto esclusivo delle azioni interne della Usl Umbria 1, senza il coinvolgimento del privato. Si tratta di un dato che certifica l’efficacia delle scelte organizzative e l’impegno del personale aziendale, che ha saputo coniugare efficienza e qualità". E’ la direzione della Asl 1 dell’Umbria a farlo sapere. E sopratuttuo a sottolineare che la questione delle liste di attesa va via, via migliorando. E la risposta non è solo nei numeri, ma anche nelle sensazioni della gente: nelle ultime settimane la risposta del sistema sanitario arriva quasi sempre nei tempi dicono in tanti. La Nazione è sempre critica quando le cose non funzionano, ma dà atto quando qualcosa in questo ambito si muove.

"Quattro sono state le azioni strategiche messe in campo – precisa l’Azienda sanitaria – per il recupero delle liste di attesa. La prima prevede l’efficientamento e la riorganizzazione interna, grazie, per esempio, ad una rimodulazione delle agende ambulatoriali sui controlli e all’efficientamento delle agende di alcune prestazioni. La seconda azione si poggia sulla collaborazione con i professionisti del Sumai che ha già prodotto prestazioni aggiuntive e punta a sviluppare ulteriormente l’offerta, fino a oltre 2.000 attività in più. Il terzo pilastro prevede il coinvolgimento del privato accreditato. Rappresenta un’integrazione necessaria per alcune prestazioni particolarmente delicate (come, ad esempio, risonanze magnetiche, ecografie, prime visite dermatologiche). Non è però la misura principale. La quarta azione – continua la Asl – si poggia sull’accordo con l’Azienda ospedaliera di Perugia, la cui integrazione consente di ampliare l’offerta di prestazioni - in particolare per i cittadini del distretto di Perugia".

Qualche numero: le liste di attesa da 45.000 del 16 giugno sono passate alle 33.881 del 22 settembre, si tratta di un numero consistente ma che ha subito un decremento visibile in pochi mesi. In merito alle visite fuori dai tempi di attesa, i cosiddetti Rao (Raggruppamenti di attesa omogenea), il numero è pari a 13.000 visite, anche se quelle che guarda il Ministero sono pari a 8.500. Tra gli obiettivi fissati e centrati c’è stato anche di recuperare, entro giugno 2025, le 8.000 prestazioni residue del 2024. Netta anche la riduzione delle ricette Rao scadute nel 2025 che sono passate da 3.500 a 1.300. "E – conclude la Asl 1 – Non ci sono criticità per quanto riguarda le visite urgenti da effettuare entro i 3 e 10 giorni".