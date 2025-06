’Grosseto dei lettori’ in primo piano. Incontri e talk tra giovani autori

GROSSETOInvestire in termini di cultura perché Grosseto anche quest’anno è città che legge. Saranno la sociolinguista Vera Gheno, lo scienziato Piero Martin e l’iconico cofondatore dei Bluvertigo Andrea "Andy" Fumagalli gli ospiti speciali della quinta edizione "Grosseto dei lettori", unica tappa in territorio maremmano del festivalLa città dei lettori, progetto di Fondazione CR Firenze che ogni anno catalizza in Toscana i protagonisti della letteratura contemporanea, a cura di Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano. Appuntamento mercoledì 25 e giovedì 26 giugno tra la Troniera della Proloco, il Polo Culturale Le Clarisse e la Biblioteca Comunale Chelliana per due giornate tra presentazioni, talk, incontri e attività per giovani lettori elettrici. Tra i nomi anche Stefano Adami, Alessandro Mori, Filippo Cerri e Lorenza Pieri. Non solo: da quest’anno il festival non si ferma alle date estive ma proporrà anche, in autunno, una serie di appuntamenti tra la Biblioteca e il Polo Le Clarisse. Si parte il 25 giugno alla Troniera della Proloco con un momento pensato per i lettori in erba a cura di Odeon Studio e Fondazione Grosseto Cultura, confermando l’attenzione del festival ai bambini, alle bambine e alle loro famiglie. "Grosseto dei lettori sta crescendo sia nella qualità degli appuntamenti che nella risonanza che questo evento ha sul territorio - dice Gabriele Ametrano. Dopo aver portato, l’anno scorso, i finalisti del Premio Strega per la prima volta nella storia della città, quest’anno il programma vedrà la presenza di tanti ospiti speciali, da Andy a Vera Gheno.Alcune novità: proseguiremo gli appuntamenti fino a dicembre. È un festival che vorremmo fosse una riflessione portando autori che possano far rivivere attimi". "Credo che questo festival - afferma l’assessore Luca Agresti - sia importante per rimarcare quanto grosseto sia legato alla cultura. Anche quest’anno siamo città che legge. Poi c’è una grande capacità di rete ogni volta che c’è un’iniziativa Miglioreranno anche la qualità degli appuntamenti. Merita investire sulla cultura".Maria Vittoria Gaviano