Valorizzazione castagna. Ulivelli confermato

AMIATANuove cariche e nuove strategie per l’Associazione per la Valorizzazione della Castagna del Monte Amiata IGP, che ha rinnovato il proprio consiglio direttivo confermando Roberto Ulivieri alla presidenza. La riorganizzazione interna, oltre a garantire continuità gestionale, segna un punto di svolta: per la prima volta, l’organismo di promozione e tutela della castagna IGP amiatina accoglie tra i propri membri un rappresentante dell’Unione dei Comuni Amiata Senese e Val d’Orcia, sancendo un ampliamento del perimetro operativo e un rafforzamento della visione unitaria del territorio amiatino. La vicepresidente Fabiana Ciancimino, in rappresentanza della parte senese del monte, affiancherà l’altra vicepresidente Noemi Mazzi e un direttivo composto da esponenti del mondo istituzionale e associativo, tra cui Lorenzo Fazzi, presidente dell’Associazione Nazionale Città del Castagno, e Marcella Fazzoli per l’Unione dei Comuni Amiata Grossetana. Presenti anche rappresentanti del Comune di Arcidosso e figure storiche dell’associazione come Fiorenzo Caselli, Marco Fedeli, Elena Galgani, Sandra Bartolai, Matteo Franceschini e Maurizio Ranucci. "La presenza congiunta delle due Unioni dei Comuni, - ha sottolineato il presidente Ulivieri - insieme a un rinnovato coinvolgimento dei giovani, rappresenta una grande opportunità per promuovere la nostra identità produttiva e rafforzare la filiera della castanicoltura locale". La castagna del Monte Amiata IGP è da anni una delle risorse agroalimentari più significative del territorio toscano. Riconosciuta per la sua qualità certificata, essa sostiene un indotto economico che va dalla produzione primaria alla trasformazione, fino alla promozione turistica e culturale. Il nuovo assetto dell’associazione punta a rafforzare la competitività del prodotto nei mercati nazionali e internazionali, attraverso una governance più rappresentativa e sinergica. In un contesto economico in cui i piccoli borghi e le aree interne faticano a trattenere imprese e giovani, la castanicoltura rappresenta una leva strategica di sviluppo sostenibile, in grado di coniugare tutela ambientale, tradizione agricola e innovazione produttiva. L’ingresso della componente senese nella cabina di regia apre anche a una visione più ampia del marketing territoriale. Un passo importante per la costruzione di un brand "Monte Amiata", capace di valorizzare in maniera integrata la filiera agroalimentare e il patrimonio ambientale e culturale del territorio. Nicola Ciuffoletti