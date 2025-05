’Voler bene all’Italia’. Dai piccoli comuni i grandi esempi green

Ha preso il via ieri la ventunesima edizione di ’Voler Bene all’Italia’, il viaggio di Legambiente alla scoperta dell’Italia green nei piccoli comuni. La prima tappa è stata Arcidosso, simbolo della transizione ecologica nei piccoli comuni, dove rinnovabili, economia circolare, agroecologia e turismo sostenibile contribuiscono a invertire la rotta dello spopolamento. Qui esistono una cooperativa di comunità che si sta impegnando a valorizzare un tipo di accoglienza turistica virtuosa e sostenibile e progetti di territorio che strizzano l’occhio alla transizione ecologica come la nuova rete di teleriscaldamento in via di realizzazione. Insomma Arcidosso è a tutti gli effetti un testimone della svolta green e Legambiente ha iniziato questo suo nuovo viaggio proprio da qui.

Legambiente, durante questo evento, dove arriva lascia un premio e così è stato ieri ad Arcidosso. Per gli amministratori del Comune amiatino si è trattato di un grande riconoscimento che premia l’impegno per la sostenibilità, la tutela ambientale e la qualità della vita nei piccoli centri. Nella classifica nazionale dei Piccoli Comuni Green 2025, Arcidosso è stato premiato insieme alla Cooperativa di Comunità Il Borgo per i progetti virtuosi in tema di sviluppo sostenibile, inclusione sociale e valorizzazione del territorio.

"Questo riconoscimento – ha detto Il sindaco di Arcidosso Jacopo Marini – è motivo di grande soddisfazione per tutta la nostra comunità. Un grazie speciale va alla cooperativa Il Borgo, promotrice di progetti che coniugano ambiente, coesione sociale e innovazione. Siamo davvero orgogliosi di questa realtà, che rappresenta un esempio concreto di come si possa costruire un futuro più giusto e sostenibile, partendo dal locale".

Le tappe di ’Voler Bene all’Italia 2025’ si articolano in due momenti principali. Il primo consiste in un incontro pubblico dedicato alla transizione ecologica, con la partecipazione di amministratori locali e rappresentanti di Legambiente, volto a valorizzare buone pratiche e innovazioni territoriali. In questa occasione è stato conferito il riconoscimento simbolico, sotto forma di targa alla Cooperativa di comunità Il Borgo. Il secondo momento della tappa prevede una visita o un’esperienza diretta nelle realtà locali simbolo della transizione nei piccoli comuni. Ieri con un tour in ebike i rappresentanti delle istituzioni e di Legambiente hanno raggiunto Montelaterone e conosciuto da vicino i progetti. Un focus della giornata di ieri è stato dedicato all’agroecologia che nella frazione è il filo conduttore di uno sviluppo territoriale radicato, inclusivo e sostenibile grazie all’impegno della Cooperativa di Comunità Il Borgo. "La nostra cooperativa rivolge particolare attenzione all’agricoltura sociale – spiega la presidente Stefania Cassani –, cerchiamo inoltre di valorizzare le produzioni locali vendendole nei nostri punti vendita e mettendole a disposizione del nostro ristoro e ostello".

"La Cooperativa di Comunità ‘Il Borgo’ – ha detto Angelo Gentili, responsabile agricoltura Legambiente –, rappresenta un esempio virtuoso di questa visione: ha saputo integrare l’agricoltura sostenibile con l’inclusione sociale, l’accoglienza turistica, l’educazione ambientale e la creazione di lavoro locale, soprattutto per donne e giovani".

Nicola Ciuffoletti