Il turismo su due ruote. C’è il nuovo bike village

MONTE ARGENTARIOIl turismo su due ruote si allarga all’Argentario, inaugurato da Tommasini in collaborazione con Miramis un nuovo bike village da 500 bici. Il nuovo servizio, rivolto alla comunità locale e ai turisti, mira a promuovere l’Argentario come una nuova destinazione per gli amanti della bicicletta. La presentazione, con annesso taglio del nastro, è avvenuta mercoledì sera alla presenza di Chiara Orsini, assessore al Turismo, Cultura e Commercio del Comune di Monte Argentario. Il nuovo bike village nasce su iniziativa di Tommasini, storica azienda produttrice di biciclette artigianali con sede a Grosseto, che vede come partner Miramis, brand di ospitalità di lusso del gruppo svedese Qarlbo Ab. Realizzato tra Porto Ercole e Porto Santo Stefano sulla Strada Provinciale 161 all’altezza di Santa Liberata, l’hub è dotato di 500 bici che potranno essere noleggiate per vivere e conoscere il territorio da una prospettiva diversa, in modo ecosostenibile e divertente: per rispondere a diverse esigenze di esperienza ricercata ed essere accessibile per ogni livello di preparazione sono disponibili e-bike, mountain bike, gravel e bici da corsa. Il servizio di noleggio è pensato sia per gli ospiti delle strutture ricettive di Miramis (La Roqqa e Torre di Cala Piccola), sia per gli altri operatori attivi nell’ospitalità dell’Argentario che intendono offrire un nuovo servizio, con l’obiettivo di promuovere l’iniziativa ai turisti interessati a conoscere più da vicino la natura variegata dell’Argentario, la laguna di Orbetello e le colline della Maremma, unendo la passione per la bicicletta. Un’attenzione particolare è, inoltre, riservata ai residenti del Comune di Monte Argentario, a cui sarà riservato uno sconto del 15% sul noleggio, un modo concreto per coinvolgere la comunità locale e renderla parte del progetto che intende posizionare l’Argentario come nuova destinazione turistica per gli amanti della bicicletta. Grazie alla collaborazione con Tommasini, Miramis potrà arricchire la propria offerta di ospitalità, proponendo itinerari ciclistici originali e inaspettati con guide locali esperte.