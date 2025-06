Bagarre sul taglio alberi. Minoranza: "È illegittimo". Sindaco: "Tutto in regola"

FOLLONICA

Botta e risposta tramite una serie di accese conferenze stampa all’interno della sala consigliare. In questo modo ieri mattina a Follonica si è consumato l’ultimo confronto fra i consiglieri di minoranza e maggioranza riguardo il discusso intervento di manutenzione della strada per Valli che ha portato all’abbattimento di un filare di eucalipti. A indire la conferenza sono stati i consiglieri di minoranza Andrea Pecorini, Francesca Stella, Francesco Ciompi e Mirjam Giorgieri che hanno esposto i motivi per cui ritengono che siano presenti diverse irregolarità e omissioni volute all’interno di questo intervento amministrativo.Pecorini ha sottolineato che la delibera 165 è stata approvata dalla giunta solo il 6 giugno dopo che i lavori di abbattimento erano stati già avviati e che è stata firmata dal sindaco solo lo scorso 18 giugno: quindi i lavori sono stati eseguiti prima di essere stati ufficialmente autorizzati. Inoltre, l’intervento non è compatibile urbanisticamente con il piano strutturale che è stato approvato, dove è stabilito che le alberature lungo la strada per Valli dovevano rimanere anche perché questi alberi erano elementi identitari del paesaggio.

"Infine - conclude il capogruppo del PD - l’elemento più dannoso di questo intervento è che sembra basarsi solo su una richiesta inviata via PEC lo scorso 7 febbraio dal consigliere d’Ambra, in cui richiedeva l’abbattimento degli alberi per rendere più sicura la strada". La consigliera Francesca Stella ha rincarato la dose parlando di un "intervento illegittimo", anche perché la delibera per entrare subito in esecuzione (come è stato in questo caso) deve avere una motivazione specifica che giustifichi la rapidità dell’intervento. Questa motivazione è presente ma , secondo la consigliera, non basta a giustificare la straordinarietà dell’intervento. La consigliera Miriam Giorgeri vorrebbe conosce il fine ultimo di questo intervento e se gli alberi di eucalipto ricresceranno o purè no. Il primo cittadino per conto suo ha dichiarato che l’intervento era già autorizzato da una determina del 1° aprile che riguarda una serie di lavori manutentivi e quindi "la delibera 165 non c’entra niente con i lavori svolti a inizio mese, ma si riferisce invece alla necessità di messa in sicurezza della viabilità per il rispristino della funzionalità idraulica delle fossette". Ha anche ridimensionato la portata reale dell’intervento (si tratta di 30 alberi non 83 alberi) e ha inoltre ricordato che "un intervento simile fu realizzato nel 2010-2011 senza proteste e polemiche" e dopo quest’ultima operazione la strada e’ stata trascurata dalle amministrazioni successive. L’assessore Giorgio Poggetti afferma che questo intervento straordinario era legittimo perché era stato segnalato che le radici degli alberi erano troppo vicini al gasdotto che passa sotto la strada. Sul piano tecnico è intervenuto il dirigente a lavori pubblici Alessandro Bismonti che ha spiegato che le radici degli alberi superavano la distanza minima di sicurezza rispetto al gasdotto"

Gabriele Pasquini