Alberi e polemiche: "Uno scempio. Dateci spiegazioni"

Continuano a piovere critiche verso l’amministrazione Buoncristiani riguardo la decisione di abbattere 83 eucalipti che si trovavano lungo la strada per Valli. E a nulla fino ad ora sono servite le spiegazioni del sindaco Buoncristiani, perché l’ondata di dubbi e richieste di spiegazioni non accenna a placarsi. Anche il gruppo consigliare di minoranza "Follonica a Sinistra" ha preso una posizione dura rispetto a questo intervento e alle spiegazioni in merito da parte degli esponenti della maggioranza.

"È inaccettabile – dicono i consiglieri di opposizione – che si tenti di giustificare un intervento così impattante con un tema di sicurezza quando poco tempo prima era stato richiesto da un consigliere di maggioranza un intervento proprio in quella strada. Intervento effettuato senza alcuna reale attenzione al bene comune e al patrimonio arboreo della nostra città. Un’amministrazione che si professa attenta all’ambiente non può permettersi simili azioni, tanto più in assenza di un dibattito pubblico e di una trasparente valutazione delle conseguenze".

Il gruppo chiarisce che la loro "non è una posizione motivata dall’ideologia, perché gli abbattimenti sono necessari se gli alberi sono malati o rappresentano un vero pericolo per la sicurezza degli abitanti, ossia se ci sono motivazioni valide e chiare che giustificano l’operazione di abbattimento che non sono presenti in questo caso specifico". "In questa brutta storia non c’è nulla di chiaro – concludono i rappresentanti del gruppo di opposizione – e le risposte arrivate dal sindaco sono insufficienti a spiegare e a garantire trasparenza. Non accetteremo passivamente questo modo di amministrare. Sosteniamo pienamente il lavoro del nostro consigliere comunale Francesco Ciompi, che insieme agli altri gruppi di opposizione si sta battendo per fare luce sulla vicenda e ottenere tutti gli atti relativi all’intervento, per capire chi ha deciso, come e perché".