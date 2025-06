Vicenda Berardi, il sindaco: "Il consigliere resta dove è"

ORBETELLO Relativamente alla vicenda giudiziaria che ha riguardato il consigliere comunale di maggioranza, Roberto Berardi, interviene il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti. "è già stato chiarito dal suo legale che il patteggiamento non è una sentenza di condanna - scrive il primo cittadino – che Berardi ha utilizzato il veicolo solo per motivi istituzionali e di controllo del territorio e non personali, che ha restituito al Comune circa 7000 euro, che rimane eleggibile, che ha assunto ogni responsabilità per dimenticanze nella compilazione dei registri di trasporto, che non c’è stata nessuna ammissione di colpa". Roberto Berardi è un consigliere delegato senza indennità e rimborsi spese. "Quindi – sotto linea ancora il sindaco Casamenti – presta la sua opera gratuitamente come altri consiglieri comunali delegati, non essendo assessore. Non solo sta facendo un ottimo lavoro e gode della massima fiducia del sottoscritto. Quindi rimane esattamente dove è a fare il suo lavoro da consigliere comunale delegato". La vicenda che ha riguardato il consigliere ed ex senatore Berardi ruotava attorno all’utilizzo ritenuto improprio di un’auto dell’amministrazione comunale. Vicenda che epr quanto riguarda Berardi si è chiusa con il patteggiamento a due anni di reclusione per peculato.