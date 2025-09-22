Gli appuntamenti ispirati all'autunno ea "San Martino", una delle poesie più note di Giosuè Carducci

Arezzo, 22 settembre 2025 – Questa fine settimana il 27 e 28 settembre nella Sala Conferenze della Biblioteca Città di Arezzo si terranno insieme alla libreria la Casa sull'Alber o una serie di appuntamenti ispirati all'autunno ea "San Martino", una delle poesie più note di Giosuè Carducci. Una due giorni imperdibile, una festa collettiva in cui coinvolgere grandi e piccoli nell'omaggio ad uno dei più grandi autori del nostro paese, il primo italiano a ricevere il Premio Nobel per la letteratura nel 1906. SABATO 27 SETTEMBRE | ORE 10.30 3-5 ANNI (ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO) SE FOSSI UN FUNGO "Se fossi un fungo, vivrei ovunque, e sarei bravo a giocare a nascondino. Sarebbe difficile sapere dove sono. E tanto più, cosa sono. Se fossi un fungo, come prima cosa, dovrei scegliere quale. Tondo? A punta? Maculato? Velenoso? Doppio? Schiacciato? Lungo?." Un laboratorio poetico per scoprire una delle creature più affascinanti della flora del bosco e scegliere ognuno quello che ci somiglia di più. SABATO 27 SETTEMBRE | ORE 16.30 6-10 ANNI BUONANOTTE ORSO La maggior parte degli animali va in letargo con l'inizio dell'autunno. Api, chiocciole, ghiri lucertole, lumache, rane, tassi, puzzole, rospi iniziano il loro letargo proprio alla fine di settembre. Ma che cosa è esattamente il letargo? E che cosa fanno gli animali mentre si riposano? Chissà cosa sognano… Un laboratorio per scegliere il proprio animale guida e per scrivergli una canzone della buonanotte in versi per il suo lungo riposo. DOMENICA28 SETTEMBRE | ORE 16.30 PER TUTTE LE ETÀ MUSEO COLLETTIVO DELLE FOGLIE CADUTE CON ILARIA GRADASSI Un laboratorio, un evento, un momento di condivisione pensato per ogni età per festeggiare la poesia. Letture, osservazione della natura ma anche libertà di immaginazione. Un evento tout public, uno spazio di ricerca e condivisione per realizzare un museo collettivo che racconti l'autunno con parole e figure. Un incontro per uscire fuori, portare la biblioteca, gli adulti ei bambini fuori, per le vie della nostra città, in una speciale parata poetica animata da musica e giochi.

Gli incontri in biblioteca sono gratuiti e su prenotazione: [email protected] | 0575377913