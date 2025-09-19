"Servono più donatori di sangue". L’Avis coinvolge i medici di base

GUALDO TADINO - Occorre far crescere il numero dei donatori perché c’è bisogno di sangue. Con questo intento, l’Avis gualdese ha lanciato una bella iniziativa, coinvolgendo i medici di base; l’ha chiamata “Avis e Medici - Un patto per la salute“. Lo slogan adottato: "Se il tuo medico ti dice che puoi donare, credici". Per questo si prevede un’intensa attività di comunicazione sul territorio con manifesti, roll up pubblicitari, locandine negli ambulatori, espositori e cartelline informative con materiali dedicati, consegnati ai sanitari aderenti; in ogni ambulatorio saranno esposte le foto dei medici, simbolo di un’alleanza concreta tra sanità territoriale e volontariato. I medici avranno un ruolo attivo nel consigliare, orientare e rassicurare i pazienti idonei alla donazione. Il presidente dell’Avis, Maurizio Brunetti (nella foto), premesso che c’è bisogno di intercettare nuovi donatori, soprattutto tra i giovani, dice: "La fiducia è alla base della donazione. Se un medico di famiglia, che conosce il paziente, suggerisce di donare, quel consiglio ha un peso enorme. È come dire: sei sano, sei forte, puoi aiutare gli altri". I medici hanno accolto con favore l’iniziativa, consapevoli dell’importanza di fare rete per costruire una comunità più solidale e informata. "Il nostro compito non è solo curare, ma anche prevenire e promuovere stili di vita sani e solidali. La donazione del sangue è un atto che fa bene sia a chi lo riceve che a chi lo compie", dice la dottoressa Giulia Bucari, referente Aft.

Alberto Cecconi