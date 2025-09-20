Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Umbria
Its Umbria Academy. Successo degli open day
20 set 2025
MICHELE NUCCI
Cronaca
Its Umbria Academy. Successo degli open day

Tanti i giovani e le famiglie che hanno partecipato

Si è conclusa con successo la serie di open day organizzata da Its Umbria Academy, l’accademia tecnica di alta specializzazione in scienze e tecnologie applicate. Gli incontri, che si sono svolti a Perugia, Foligno, Terni e Città di Castello dal 2 al 9 settembre, hanno avuto una significativa partecipazione di studenti e famiglie interessati a conoscere da vicino i percorsi formativi biennali e gratuiti post diploma offerti dall’Academy. Nel corso degli appuntamenti lo staff di Its, insieme a docenti ed esperti di settore, ha illustrato i contenuti dei corsi attivati per il biennio 2025-2027. I partecipanti hanno potuto approfondire le opportunità offerte dai diversi indirizzi, che spaziano dalla meccatronica all’information technology e alla cybersecurity, dalle biotecnologie industriali e chimica verde all’agricoltura sostenibile e allo smart farming, dal marketing delle vendite e grafica applicata alla promozione del territorio e gestione delle imprese turistiche, fino all’edilizia bim e all’efficienza energetica. Gli open day sono stati anche un’occasione di orientamento personalizzato, durante la quale i giovani hanno ricevuto suggerimenti utili per individuare il percorso più in linea con le proprie attitudini e aspirazioni.

© Riproduzione riservata